Calciomercato Milan, REBUS De Ketelaere: ipotesi INCREDIBILE, Percassi non se lo aspettava minimamente. Cosa succede

Calciomercato Milan, rebus De Ketelaere: i rossoneri non intenzionati a fare sconti all’Atalanta. Sono due le ipotesi sul tavolo

Come riportato da Tuttosport, nel calciomercato Milan vanno ancora sciolte le riserve in merito al futuro di Charles De Ketelaere. Il belga è in prestito all’Atalanta che entro il 14 giugno lo può riscattare per 23 milioni di euro.

I rossoneri non hanno alcuna intenzione di concedere ai bergamaschi lo sconto richiesto: se l’Atalanta non attiverà l’opzione alle cifre concordate la scorsa estate De Ketelaere tornerà a Milanello con due ipotesi sul tavolo. Essere ceduto in Premier a cifre più alte (ha diversi estimatori) oppure rimanere al Milan sotto la guida di Fonseca. Sono giorni caldi.