Calciomercato Milan, De Cuyper nome a sorpresa! Garantisce Moncada, quell’eredità non spaventa

Calciomercato Milan, tra i nomi che potrebbero sostituire Theo Hernandez c’è anche De Cuyper: garantisce Moncada

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan sta sì trattando il rinnovo di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026, ma si sta anche guardando intorno per individuare gli obiettivi da portare a Milanello in caso di clamorosa rottura tra le parti.

In estate, in caso di rottura con Theo Hernandez, il Diavolo saprebbe già su chi puntare: De Cuyper (Brugges) o Dorgu (Lecce).