Calciomercato Milan, concorrenza spietata per il colpo a zero! L’ultima novità non lascia dubbi

Calciomercato Milan, grande concorrenza per il colpo Jonathan David a parametro zero: la Juve ci pensa seriamente

Come spiega calciomercato.com, anche dal match di Champions League di ieri sera sono arrivate conferme su Jonathan David, obiettivo del calciomercato Juve per l’attacco in vista della prossima estate, quando si svincolerà con ogni probabilità dal Lille e accostato anche al calciomercato Milan.

L’idea sarebbe quella di provare a far convivere il canadese e Dusan Vlahovic, e non di farne l’alternativa. Prossime settimane decisive in un senso o nell’altro.