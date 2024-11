Calciomercato Milan, intrigo David! La novità spiazza completamente il Diavolo

Calciomercato Milan, il futuro di Jonathan David diventa un vero e proprio intrigo: rossoneri più lontani? Tutti i dettagli

Jonathan David, attaccante del Lille in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il club francese e accostato anche al calciomercato Milan nelle scorse settimane, potrebbe allontanarsi quasi definitivamente dallo sbarco a Milanello.

Jonathan David ha possibilità in Spagna, in Germania, in Italia (dove è nella lista di Juventus e Inter) ed è anche nella lista di club di Premier League. Ha diverse possibilità. Lo riporta Fabrizio Romano.