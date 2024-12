Calciomercato Milan, il colpo in difesa si allontana? Vuole solo loro, non ci sono dubbi

Calciomercato Milan, l’idea Danilo rischia di allontanarsi in maniera quasi definitiva in casa rossonera: il difensore vuole il Napoli

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan potrebbe a breve abbandonare l’idea Danilo, difensore brasiliano in uscita dalla Juve.

PAROLE – «Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli è pronto a potenziare la rosa a disposizione di Antonio Conte, specialmente in difesa. L’obiettivo dell’allenatore italiano e del direttore sportivo Manna resta Danilo, che ha già dato l’ok al trasferimento. Il difensore brasiliano ha infatti capito di non essere più una priorità della Juventus e di non essere tra i preferiti di Thiago Motta e vuole per questo liberarsi gratis. Questo non da oggi ma da tempo, con solamente la situazione infortuni che ha favorito il suo ritorno tra gli undici titolari nelle ultime gare. Il suo contratto con i bianconeri scadrà infatti a giugno 2025. Il Napoli e Antonio Conte lo aspettano».