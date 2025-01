Calciomercato Milan, sfuma Dani Olmo: l’ultima notizia è una sentenza sul futuro dello spagnolo

Condividi via email

Calciomercato Milan, Dani Olmo sfuma definitivamente: il Barcellona ha iscritto ufficialmente il calciatore nella rosa per la Liga

Importante novità proveniente dalla Spagna e che tocca, direttamente o indirettamente, il calciomercato Milan del mese di gennaio.

Il Barcellona ha infatti comunicato sul proprio sito ufficiale di aver registrato Dani Olmo e Pau Victor per LaLiga. Entrambi saranno dunque disponibili già per la finale di Supercoppa Spagnola di domenica. Dunque sfuma una delle opportunità emerse negli ultimi giorni per il club rossonero: Zlatan Ibrahimovic dovrà guardare altrove.