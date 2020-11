Calciomercato Milan – Dalla Spagna: il Milan sta seguendo Isco

Isco è seguito sia dal Milan che dalla Juventus. I rossoneri stanno cercando di cautelarsi qualora Calhanoglu non rinnovasse

Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, Isco piace a due club italiani: Milan e Juventus. Il fantasista spagnolo, che sta trovando poco spazio in questa stagione con Zinedine Zidane in panchina, potrebbe lasciare il Real Madrid dopo 8 stagioni e 4 Champions League vinte.

Isco, classe 1992, non ha intenzione di perdere l’Europeo in programma la prossima estate, e potrebbe addirittura lasciare il Real Madrid già a gennaio. Il Milan segue la vicenda con interesse dato che Hakan Calhanoglu per adesso non sta rinnovando il suo contratto con i rossoneri.