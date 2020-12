Calciomercato Milan: corsa a due per la difesa, Simakan e Kabak

Calciomercato Milan: i rossoneri continuano a seguire per la difesa due profili. Simakan dello Strasburgo sembrerebbe la strada più…

Il Milan avrebbe scartato la pista che porta a Lovato dell’Hellas Verona. I veneti chiederebbe non meno di 20 milioni di euro e per la casse rossonere la cifra sarebbe eccessiva. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il Diavolo avrebbe messo nel mirino altre due piste.

Simakan dello Strasburgo sembrerebbe la strada più percorribile. Il club di Via Aldo Rossi avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore. Il valore del cartellino si aggirerebbe sui 13-15 milioni di euro. Più complicato arrivare a Kabak, per il quale lo Schalke 04 chiederebbe non meno di 15 milioni. È corsa a due, il Milan vuole chiudere per il difensore centrale.