Calciomercato Milan: Simakan più vicino rispetto a Kabak e Lovato

Calciomercato Milan: i rossoneri starebbero seguendo sempre tre profili per rinforzare il reparto difensivo

Il Milan continua a seguire tre profili per rinforzare il reparto difensivo: Simakan dello Strasburgo, Lovato dell’Hellas Verona e Kabak dello Schalke 04.

Per gli ultimi due la situazione non si sarebbe ancora sbloccata viste le richieste da 20 milioni per entrambi i giocatori. Per quanto riguarda Simakan ci sarebbero buone possibilità, visto che il club francese non starebbe viaggiando in acque tranquille in Ligue 1 e per questo motivo potrebbe abbassare le pretese sul valore del cartellino.