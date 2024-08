Calciomercato Milan: CONTATTI tra Juve e agenti di Todibo, i DETTAGLI su cui si lavora

Calciomercato Milan, ancora contatti con l’entourage di Todibo e la Juventus: si lavora sui dettagli dell’affare. Gli ultimi aggiornamenti

Come spiegato da Giovanni Albanese, il calciomercato Juve continua a lavorare senza sosta per l’ingaggio di Jean-Clair Todibo. Nuovi contatti oggi con gli agenti del giocatore, accostato anche al Milan, dove i bianconeri hanno ribadito la volontà di acquistarlo solo in prestito.

Si lavora in modo da definire la somma più conveniente possibile nell’immediato per il Nizza e i segnali sono positivi, ma difficilmente si arriverà alla fumata bianca per l’affare prima di settimana prossima.