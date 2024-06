Calciomercato Milan, il colpo a zero PRENDE QUOTA! Può arrivare a prescindere da... ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, il colpo Depay a parametro zero prende quota: l’olandese può arrivare a prescindere per un motivo

Come riferito da Gianluca Di Marzio, sta prendendo quota nel calciomercato Milan la pista che porta a Memphis Depay, attaccante olandese in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid il prossimo 30 giugno e sondato dai rossoneri nelle ultime ore.

La grande conferma deriva dal fatto che Depay, che viene visto come un jolly e come una grossa opportunità di mercato essendo svincolato, potrebbe arrivare a prescindere a Milanello. In sostanza Depay non sarebbe alternativo al centravanti titolare. Prossimi giorni decisivi.