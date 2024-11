Calciomercato Milan, conferme totali! Ibrahimovic si muove, il colpo è possibile a queste condizioni

Calciomercato Milan, totali conferme sull’intreccio Jovic-Ricci con il Torino: Ibrahimovic si muove. Il colpo è possibile

Come riferito da calciomercato.com, arrivano conferme sempre più importanti sull’intreccio Jovic-Ricci tra il calciomercato Milan e il Torino:

PAROLE – «Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha già avviato i primi contatti con Ramadani per capire la fattibilità del colpo Jovic. L’attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro sarebbe da top player della rosa (solo Zapata guadagna così tanto tra i granata) ma resta comunque alla portata. Allo stato attuale Luka è uno dei candidati principali a vestire il granata già a gennaio. Il Milan guarda interessato alle possibili evoluzioni tra il Torino e Jovic. Ibrahimovic non si opporrebbe alla cessione del nazionale serbo e, nel caso, potrebbe favorire il suo passaggio al Torino con le migliori condizioni possibili in cambio di una sorta di prelazione morale su Ricci, vero grande obiettivo del Diavolo per la prossima stagione».