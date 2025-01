Calciomercato Milan, l’Inter prova lo sgarbo ai rossoneri: si inseriscono per il giocatore

Condividi via email

Calciomercato Milan, uno dei nomi accostati ai rossoneri, sarebbe finito nel mirino anche dell’Inter per il mercato di gennaio

Uno dei nomi accostati al Milan in questi giorni è Kyle Walker, ma i rossoneri potrebbero non essere l’unico club italiano interessato al giocatore. Stando a quanto riportato dal The Sun, anche l’Inter avrebbe messo gli occhi sul classe 1990.

I nerazzurri punterebbero a prenderlo in prestito, ci sarebbero dei contatti in corso tra il club e l’agente del calciatore inglese.