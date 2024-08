Calciomercato Milan, AUMENTA la concorrenza per l’occasione LOW COST! La situazione

Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Federico Chiesa, occasione low cost per l’attacco: Inter in pressing

Come riportato dal Corriere della Sera, aumenta nel calciomercato Milan la concorrenza per Federico Chiesa, calciatore in uscita dalla Juve e accostato anche al club rossonero come occasione low cost a fine agosto.

L’Inter, che voleva prendere il calciatore a zero tra un anno, avrebbe deciso di tentare l’assalto tra una ventina di giorni se dovesse uscire qualcuno in attacco. Da capire come intenderà muoversi il club rossonero sul ragazzo.