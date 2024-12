Calciomercato Milan, Conceicao cambia il suo futuro? Svolta inattesa, non si muove da Milanello

Calciomercato Milan, Sergio Conceicao, scelto come nuovo tecnico rossonero, può cambiare il futuro di Tomori. Ultime

Fikayo Tomori resta un capitolo apertissimo del calciomercato Milan in uscita. Questi gli aggiornamenti forniti da Matteo Moretto sul centrale inglese:

PAROLE – «Tomori per i dirigenti è un tassello importante. Ieri pomeriggio ho scritto Milan rigido, richiesta alta. La dirigenza non vuole darlo via, a meno di offerte importantissime. Ovviamente adesso Tomori potrebbe anche trovare più spazio… vediamo».

Da capire ora gli sviluppi con l’arrivo in panchina di Sergio Conceicao: l’ex Porto è atteso nel pomeriggio a Milano.