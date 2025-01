Calciomercato Milan, Conceicao rivuole un suo pupillo allenato al Porto? L’annuncio del nuovo allenatore in conferenza stampa

Conceicao nel corso della conferenza stampa di presentazione di Juve Milan ha fatto un annuncio di calciomercato riguardo un suo pupillo allenato ai tempi in cui era alla guida del Porto.

SE HA CHIESTO OTAVIO – «Otavio è stato mio giocatore per tanti anni: è come un figlio per me. E, come i figli, ha preso tante botte in testa e adesso è amico mio».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE