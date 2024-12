Calciomercato Milan, Conceicao stupisce! Quei tre gli uomini cardine, un nome lascia di sasso

Calciomercato Milan, Sergio Conceicao è pronto a stupire: il tecnico intende ripartire da Leao, Theo Hernandez e Loftus-Cheek

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao potrebbe cambiare il calciomercato Milan di gennaio.

Conceiçao per il Milan ha accettato un contratto garantito solo per 6 mesi, e in altri momenti non lo avrebbe fatto. Altri allenatori non lo avrebbero fatto. La squadra evidentemente gli piace – attenzione a Loftus-Cheek, che Sergio Conceiçao gradisce. Nella mente di Conceicao un centrocampista fisico come Loftus-Cheek sarà rilanciato, colpo di spugna sui malumori di Theo, Leao al centro del progetto da seconda punta nel 4-4-2 o da esterno sinistro nel 4-3-3. Chi finora ha giocato di meno, avrà una chance.