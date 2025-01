Calciomercato Milan, Conceicao vuole Kolo Muani! Precisa richiesta alla società, questo il piano tattico del portoghese

Calciomercato Milan, Sergio Conceicao, nuovo tecnico rossonero, ha chiesto alla società Kolo Muani per l’attacco: i dettagli

Come riferito dal Corriere dello Sport, Sergio Conceicao ha chiesto al calciomercato Milan una punta per gennaio:

Conceição al Porto adottava spesso il 4-4-2, un modulo che potrebbe rispolverare anche al Milan. L’utilizzo contemporaneo di due punte potrebbe indurre la dirigenza rossonera a comprare un altro attaccante e per questo recentemente sono stati fatti sondaggi con l’agente di Kolo Muani. Il 26enne del Psg è in uscita e continua ad avere poco spazio con Luis Enrique, potrebbe essere la soluzione ideale per il Milan ma bisogna agire con tempestività e battere la folta concorrenza. Infatti non solo i rossoneri sono su Muani ma anche la Juve e altri club stranieri a partire dal Bayern Monaco. L’idea del prestito di sei mesi alletta anche società di Premier League come Arsenal e Tottenham, oppure il Galatasaray in Turchia. Per Muani c’è l’imbarazzo della scelta, le proposte per la punta della nazionale francese non mancano, ora a decidere il suo trasferimento saranno due fattori: l’aspetto economico per l’ingaggio e chi offre più minutaggio fino al termine della stagione. Contestualmente con l’arrivo di un nuovo attaccante potrebbe partire Luka Jovic, da sempre ai margini della squadra.