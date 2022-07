Calciomercato Milan, complicata la pista Berardi: il Sassuolo spara alto

Calciomercato Milan, la pista che porta a Domenico Berardi si complica viste le richieste elevate del Sassuolo

Tra i giocatori sondati dal Milan in questo calciomercato c’è Domenico Berardi. L’esterno è reduce da una grande stagione in cui ha raggiunto doppia cifra di gol e assist in Serie A.

Secondo il Corriere della Sera, i rossoneri potrebbero però defilarsi viste le richieste del Sassuolo. Il club emiliano richiede infatti una cifra di circa 35 milioni di euro.