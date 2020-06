Calciomercato Milan, colpo in argentina: si tratta Gaich a titolo definitivo

Calciomercato Milan, si punta in argentina l’acquisto di Adolfo Gaich: il classe ’99 è valutato dal San Lorenzo intorno ai 15 milioni

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe valutando il colpo in argentina per il prossimo calciomercato: il nome nuovo è quello di Adolfo Gaich, detto “El Tanque”, centravanti classe ’99 di proprietà del San Lorenzo che lo valuta intorno ai 15 milioni di euro.

Intervistato da Tuttosport, il Ct della selezione argentina alle Olimpiadi, Batista ha così parlato a riguardo del giovane attaccante seguito dal Milan: «Gaich? Se avrà in Europa avrà bisogno di un periodo di ambientamento, il tempo ad esempio di cui ha avuto bisogno Lautaro Martinez per consolidarsi all’Inter. Per il modo in cui cerca il gol, per la sua tenaci mi ricorda Martin Palermo. E ha alcune cose di Lewandowski. Lo vedo simile nel fisico, come tiene il corpo, come tiene la palla».