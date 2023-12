Calciomercato Milan, per la difesa sale lui! Furlani sempre più convinto, i dettagli

Calciomercato Milan, per la difesa sale la candidatura di Kehrer del West Ham: Furlani prepara l’affondo. Tutti i dettagli

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan sembra aver fatto la propria scelta per la difesa.

Oltre al ritorno praticamente definito di Matteo Gabbia, i rossoneri intendono accelerare per Kehrer del West Ham. Furlani lo preferisce a Lenglet per la facilità con cui può essere conclusa l’operazione: gli inglesi sono più disponibili a trattare il prestito del calciatore rispetto al Barcellona, con gli spagnoli che prima dovrebbero interrompere quello attualmente in corso con l’Aston Villa.