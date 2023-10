Calciomercato Milan, Colpani è un’idea concreta? Il ‘problema’ di Pioli

Calciomercato Milan, Colpani è un’idea concreta? Ecco il problema di Pioli: riguarda tutto il modulo utilizzato

Il Milan, come Inter e Juventus, sono sulle tracce di Andrea Colpani, giocatore del Monza che ha conquistato tutti in queste giornate di Serie A. È un’idea concreta per i rossoneri? Secondo quanto scrive calciomercato.com, non si incastra con il piano di Pioli.

COLPANI AL MILAN – Nel Milan? Anche in questo caso non credo. Pioli, benché appena più flessibile di Inzaghi, adesso ha in testa un centrocampo a tre con le tre punte. Vuole soprattutto gamba, sia dentro al campo che in fascia. Non dico che Colpani al Milan farebbe la fine di De Ketelaere (impossibile…), dico solo che Pioli resta un allenatore che predilige la quantità alla qualità, malgrado faccia di tutto per non darlo a vedere.