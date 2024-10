Calciomercato Milan, l’esterno se ne va a gennaio? Riflessioni in corso, la possibilità è concreta

Calciomercato Milan, Samu Chukwueze potrebbe lasciare Milanello a gennaio: riflessioni in corso, serve una scossa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un clamoroso scenario nel calciomercato Milan in vista del prossimo mese di gennaio per quanto riguarda il futuro di Samuel Chukwueze.

Se il nigeriano non darà segnali di riscatto e di continuità come fatto negli ultimi minuti della gara contro la Fiorentina potrebbe lasciare a sorpresa Milanello dopo un anno e mezzo dal suo arrivo. Difficilmente i rossoneri riusciranno ad incassare i 28 milioni bonus inclusi pagati al Villarreal ma contano di portarne a casa almeno 20. Le valutazioni sono in corso.