Calciomercato Milan: Chiesa per il momento resta un sogno

Calciomercato Milan: per il momento Federico Chiesa resta un sogno, dopo le parole di Paolo Maldini ma negli ultimi giorni…

Federico Chiesa, per il momento, resterebbe un sogno di mercato rossonero. «È uno dei migliori giovani italiani, ma non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina: è questo lo stato dei fatti ad oggi» – le parole di Paolo Maldini lo confermano.

Stando però quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’attuale esterno d’attacco viola potrebbe essere un’occasione verso la fine del mercato. Il giocatore, come Milenkovic, non ha ancora rinnovato con il club di Commisso. Il Milan starebbe proprio aspettando questo attimo di rottura tra i gigliati e il loro gioiello, per portarlo magari in prestito a Milanello.