Calciomercato Milan, proposto Chiesa! Contatti con Ramadani, la posizione del club rossonero

Calciomercato Milan, proposto Federico Chiesa del Liverpool: club rossonero freddo sull’ipotesi, tutti i dettagli

Importante aggiornamento sul calciomercato Milan di gennaio fornito da TMW.

Da giorni il nome caldo è quello di Marcus Rashford, attaccante inglese in uscita dal Manchester United su cui però è folta la concorrenza. E così, secondo le ultime raccolte, al Milan è stato proposto anche Federico Chiesa. L’ex Juventus non sta trovando spazio al Liverpool e da giorni si parla di un suo possibile rientro in Italia. Per il momento è stata fredda la risposta dei rossoneri che non sembrano essere interessati al giocatore