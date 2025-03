Calciomercato Milan, svolta Carnesecchi: sondaggio con l’Atalanta, può essere lui il post Maignan. I dettagli

Condividi via email

Calciomercato Milan, i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati in caso di separazione con Maignan: sondaggio con l’Atalanta per Carnesecchi

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan sta valutando il da farsi per quanto riguarda il futuro di Mike Maignan, i discorsi per il rinnovo del quale sono stati momentaneamente congelati nonostante un’intesa verbale trovata da tempo.

Tra i portieri considerati dal Milan come eventuali sostituti del francese c’è anche Carnesecchi dell’Atalanta: primo sondaggio con gli orobici, si parte da una valutazione di almeno 40 milioni di euro.