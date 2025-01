Calciomercato Milan, Gerry Cardinale non vuole assolutamente perdere la Champions League della prossima stagione: via libera agli acquisti

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale è pronto a dare il via libera ai colpi in entrata nell’attuale calciomercato Milan.

La qualificazione alla prossima Champions il Milan non vuole assolutamente farsela sfuggire,

sia per motivi di prestigio sia soprattuttoperunaquestione economica. Ecco perché la proprietà e la dirigenza non lasceranno niente di intentato per dare la spinta alla rincorsa in campionato e rinforzare un gruppo che ha palesato lacune in tutti i reparti.