Calciomercato Milan, Capuano: «Pioli meritava di avere l’acquisto richiesto»

A TMW Radio è intervenuto Giovanni Capuano di Radio 24. Ecco le sue parole sul calciomercato Milan dopo la sessione invernale

LE PAROLE – «Intriga molto cosa non è stato fatto, come il Milan che non ha dato a Pioli il difensore centrale che ha chiesto. Di solito lui non chiede pubblicamente le cose ma è da tre settimane che ne parla. Si poteva fare anche a un prezzo accettabile, vuol dire che a fine anno si dovrà valutare Pioli anche per questo. Credo che non sarà l’anno prossimo il tecnico del Milan e non è neanche scandaloso, visto che ha fatto già un ciclo importante e ha senso che il Milan volti pagina. Non credo che non si faccia il colpo perchè si sa che Pioli a fine anno andrà via. Aveva il diritto però di giocarsi gli obiettivi di questa stagione con una difesa adeguata. Chi doveva fare qualcosa lo ha fatto, vedi Inter, Juventus, Roma, mi intriga Baldanzi, chi doveva fare tanto è il Napoli per i guai fatti e ha fatto bene, ma mi ha colpito il Milan in negativo»