Calciomercato Milan, colpo di prospettiva in difesa! Moncada si muove, contatti già avviati

Calciomercato Milan, Moncada prepara il colpo di prospettiva in difesa! Primi contatti con il Pisa per Canestrelli

Come riportato da La Nazione, il calciomercato Milan si sta muovendo per un colpo di prospettiva in difesa.

Pisa: da tempo il giovane difensore Simone Canestrelli è seguito dal Bologna e, più recentemente, dal Milan. Fu rilevato dall’Empoli per 2,6 milioni. Per convincere il Pisa servono tanti soldi e offerte concrete, che per ora non si sono materializzate. Da capire se i rossoneri affonderanno il colpo nelle prossime settimane.