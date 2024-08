Calciomercato Milan, Furlani CAMBIA strategia! Arrivato l’AVVISO, lui non è più una priorità

Calciomercato Milan Giorgio Furlani cambia strategia per quanto riguarda il vice-Morata: priorità al centrocampista

Come riportato da Tuttosport, al momento è in stallo nel calciomercato Milan la possibilità di arrivare a Tammy Abraham come vice Morata. Non tanto perchè va ancora trovata una quadra con la Roma su formula ed eventuali contropartite ma perchè i rossoneri hanno deciso di dare priorità al centrocampista difensivo.

Dopo la definizione dell’affare Emerson Royal col Tottenham, previsto per oggi, il Diavolo cercherà di regalare a Fonseca un mediano che possa completare la rosa. Il primo obiettivo è Fofana ma non sono escluse sorprese.