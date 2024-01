Calciomercato Milan, si insiste per Buongiorno: pronta l’alternativa se dovesse saltare l’affare con il Torino per il centrale

L’obiettivo numero uno del calciomercato Milan per gennaio è Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale del Torino è il grande sogno dei rossoneri, che vorrebbero portarlo a Milano già in questa sessione invernale di mercato. I dirigenti rossoneri stanno provando a convincere i granata inserendo come contropartita Lorenzo Colombo, attualmente in prestito al Monza.

La trattativa tra i due club prosegue, come riferisce Sky Sport, che parla anche delle alternative qualora l’affare non si concretizzasse. L’alternativa principale porta a Lilian Brassier, difensore centrale del Brest finito da mesi nel mirino di Furlani e Moncada.

LEGGI ANCHE: Buongiorno Milan: 5 CURIOSITA’ sull’obiettivo numero uno di Furlani per la difesa