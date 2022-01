ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: Botman sempre più difficile, Diallo caldo. E a giugno… Le ultime sul difensore

Secondo Sky il Milan si sarebbe ormai rassegnato di fronte alle richieste del Lille per Sven Botman. I francesi hanno rifiutato un’offerta da 40 milioni del Newcastle.

Abdou Diallo sembra essere il nome più caldo in questo momento: il Milan lo acquisterebbe in prestito dal Psg, senza precludersi in partenza l’opzione di un riscatto. Oggi Diallo è impegnato in Coppa d’Africa con il Senegal ma la sensazione è al rientro dalla competizione il PSG possa aprire al trasferimento. I rossoneri puntano a definire un difensore centrale a gennaio ma studiano anche un profilo per giugno: l’obiettivo è Bremer del Torino, che a giugno sarà a un anno dalla scadenza del suo contratto con il club granata. Sul centrale c’è però anche l’Inter.