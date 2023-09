Mercato Milan, Ballo-Toure al Fulham: il comunicato UFFICIALE degli inglesi

Calciomercato Milan, c’è il comunicato ufficiale del Fulham sull’arrivo di Ballo-Toure in prestito. La nota degli inglesi

Ballo-Toure è stata l’ultima cessione del calciomercato Milan. Ecco il comunicato del Fulham sull’arrivo del terzino:

Il club è lieto di confermare l’arrivo di Fodé Ballo-Touré dall’AC Milan.

Ballo-Touré, un terzino sinistro di 26 anni, ha firmato in prestito per il resto della stagione 2023/24.

Tony Khan ha commentato il trasferimento dicendo: Diamo il benvenuto anche a Fodé Ballo-Touré questa sera, che si unisce al club in prestito dall’AC Milan. È un talentuoso terzino sinistro con grande esperienza, e il suo arrivo rafforzerà la profondità della squadra. Siamo contenti che Fodé si sia unito alla squadra di Marco ed è pronto a competere per noi in Premier League. Forza Fulham!

Fodé Ballo-Touré è cresciuto nel settore giovanile del Paris-Saint Germain, ma ha fatto il suo esordio da professionista dopo il trasferimento al Lille.

Le sue prestazioni nella prima metà della stagione 2018/19 hanno contribuito a portare il Lille al secondo posto in Ligue 1 e hanno anche aperto la strada a un trasferimento da 11 milioni di euro al Monaco nel gennaio successivo.

Dopo due anni e mezzo e 74 presenze che hanno prodotto otto assist, Ballo-Touré ha sperimentato una nuova lega con il Milan in Serie A.

Nel suo primo anno ha vinto un titolo di campione di lega, seguito da una corsa alle semifinali di Champions League la scorsa stagione.

Nato in Francia, Ballo-Touré è idoneo a giocare per il Senegal attraverso sua madre, ha fatto il suo debutto internazionale nel 2021, aiutandoli a vincere la Coppa d’Africa per la prima volta nella loro storia l’anno successivo.

Ad oggi ha 15 presenze con il Senegal