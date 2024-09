Calciomercato Milan, c'è l'AVVISO a Furlani: QUELL'operazione si CHIUDE a giugno, cifre e DETTAGLI - Milan News 24

Calciomercato Milan, c’è l’avviso di Giuntoli a Furlani: a giugno si chiude l’operazione Pierre Kalulu a titolo definitivo

Pierre Kalulu ha già convinto tutti alla Juventus: sono bastate poche partite al giocatore arrivato in estate dal calciomercato Milan per ripagare la società della fiducia che era stata riposta in lui nelle scorse settimane.

Stando a quanto riportato da Tuttosport c’è dell’altro: Giuntoli si sarebbe convinto di esercitare il diritto di riscatto per strapparlo ai rossoneri in maniera definitiva. Così a fine stagione nelle casse del Diavolo potrebbero andare altri 14 milioni di euro (oltre ai 3,3 per il prestito ed eventualmente altri 3 di bonus).