Calciomercato Milan: avviati i primi contatti con il procuratore di Ilicic

Come riportato da Gianluca Di Marzio nel prepartita di Milan-Sampdoria, i rossoneri cominciano a sondare il terreno su Ilicic

Il Milan ha avviato i primi contatti con il procuratore di Josip Ilicic. I rossoneri puntano forte sullo sloveno per la prossima sessione di calciomercato come colpo offensivo per rinforzare la squadra. A riportarlo è Gianluca Di Marzio nel prepartita del match con la Sampdoria.

Il trequartista classe ’88 è ai ferri corti con il tecnico Gasperini e sta seriamente valutando un addio all’Atalanta a fine stagione. Il ds Frederic Massara ha grande stima del giocatore, avendo tentato di prenderlo già quando era il direttore sportivo alla Roma in coppia con Monchi.