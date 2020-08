Calciomercato Milan: Aurier e Deulofeu sempre più vicini

Secondo Sport Mediaset, mancherebbe poco all’accordo con il Tottenham per Aurier ed anche la pista Deulofeu è ben avviata

Ormai sembrerebbero non esserci più grossi dubbi; saranno Serge Aurier e Gerard Deulofeu i primi rinforzi del Milan per la prossima stagione. A confermarlo è anche Sport Mediaset che indica come prossima la fumata bianca.

In particolare, è quella per il terzino ivoriano la trattativa più avanzata; l’accordo con il Tottenham per il prezzo del cartellino è vicino mentre per Deulofeu, ormai in uscita dal retrocesso Watford, alla fine dovrebbe prevalere la grande volontà dello spagnolo di tornare a vestire rossonero.