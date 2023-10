Milan-Miranda, decisione presa: assalto a gennaio! La cifra sul piatto

Milan-Miranda, i rossoneri hanno preso una decisione precisa: assalto al terzino già a gennaio. Furlani prepara l’offerta

Come riferito da Daniele Longo, il calciomercato Milan è pronto a battere un colpo importante a gennaio.

I rossoneri avrebbe rotto gli indugi decidendo di affondare subito per Juan Miranda, terzino classe 2000 del Betis Siviglia in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Furlani vuole battere la pericolosa concorrenza del Barcellona e prepara un’offerta da 3-4 milioni per convincere il club spagnolo a concedere il via libera.