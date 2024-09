Calciomercato Milan, si RIACCENDE la pista Arda Guler? Il GESTO del turco non è passato INOSSERVATO

Calciomercato Milan, potrebbe riaccendersi a sorpresa la pista Arda Guler: il turco insoddisfatto del minutaggio e Madrid

Come riferito da AS, noto quotidiano spagnolo, potrebbe riaccendersi nel calciomercato Milan la pista Arda Guler, col turco scontento del minutaggio accumulato finora.

Proprio per questa ragione Guler non sarebbe felicissimo in questo momento al Real Madrid e lo testimonia anche il fatto che dopo l’ultimo successo contro il Betis non è rimasto insieme ai compagni a festeggiare ma si è fiondato negli spogliatoi per andar via. Che possa essere l’inizio di un mal di pancia?