Calciomercato Milan: paracadute Antony in caso di cessione Leao. L’esterno dell’Ajax è un vecchio pallino ma c’è la concorrenza United

Antony dell’Ajax è un vecchio pallino di Maldini e Massara, su segnalazione di Moncada. Gli olandesi nell’inverno del 2020 beffarono il Diavolo offrendo al San Paolo 20 milioni di euro.

Il Milan ora cerca proprio un esterno a destra, anche se in Inghilterra si vocifera di un’offerta da 45 milioni del Manchester United. I rossoneri restano vigili anche se non vogliono inserirsi in aste a meno che non entrassero nelle casse rossonero i soldi di un’eventuale cessione di Leao che però al momento non è nemmeno quotata. Lo scrive Tuttosport.