Calciomercato Milan: anche il Napoli su Gatti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: il Napoli punta il difensore Gatti e avrebbe in mano la carta per convincere il Frosinone

Il Napoli segue con attenzione Federico Gatti, centrale del Frosinone che si è messo in luce in questa prima parte del campionato di Serie B. Sul difensore ci sono anche Juventus, Torino e Inter e Milan ma gli azzurri avrebbero in mano la carta vincente.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il club partenopeo potrebbe lasciare al Frosinone il fantasista Zerbin così da avere una corsia preferenziale per Gatti.