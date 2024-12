Calciomercato Milan, intreccio Alex Jimenez-Calabria: spunta il dettaglio che lega i due terzini rossoneri

Calciomercato Milan, intreccio Alex Jimenez-Calabria: il terzino spagnolo ha scelto la stessa agenzia di procuratori dell’italiano

Come riportato da Nicolò Schira, nelle ultime ore è spuntato un importante dettaglio che lega due protagonisti del calciomercato Milan dei prossimi mesi.

Il terzino destro del Milan, Alex Jimenez, ha scelto Miguel Alfaro e Alessandro Favaro come nuovi agenti. Sono gli stessi agenti di Davide Calabria che non rientra nei piani del Milan per la prossima stagione. Infatti i rossoneri non gli hanno offerto il rinnovo di contratto