Calciomercato Milan, due giovani rossoneri in uscita: tutti i dettagli

Calciomercato Milan, due giovani rossoneri potrebbero lasciare il club rossonero prossimamente: tutti i dettagli

Non solo la prima squadra, il Milan in queste settimane è molto attivo anche per quanto riguarda il mercato della Primavera. Come riportato da Sky Sport, il club potrebbe presto salutare due giovani.

La Sampdoria ha infatti avviato i contatti per la seconda punta classe 2004 Gabriele Alesi. Il Genoa invece è a un passo per l’arrivo del difensore 2005 Ferroni.