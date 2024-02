Calciomercato Milan, il PSG molla Leao? La CLAMOROSA indiscrezione dalla Francia sul futuro dell’esterno

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione dalla Francia: il PSG avrebbe mollato Rafael Leao. I dettagli

Importante indiscrezione proveniente dalla Francia, e in particolare da RMC Sport, sul futuro di Rafael Leao, tema aperto del calciomercato Milan.

Il PSG, che aveva individuato proprio l’ex Lille come uno degli obiettivi principali per raccogliere l’eredità di Mbappé, destinato a parametro zero al Real Madrid, avrebbe mollato il portoghese perchè all’interno del club non tutti sono convinti delle qualità del ragazzo. Inoltre Al-Khelaifi, pur avendo i mezzi economici per farlo, non ha nessuna intenzione di pagare la clausola da 175 milioni di euro presente nel contratto di Rafa.