Calciomercato Milan, adesso è testa a testa per Castillejo: gli aggiornamenti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan – Il Cagliari dovrà vedersela con la Sampdoria per riuscire ad accaparrarsi Castillejo, in uscita dal Milan: gli aggiornamenti

Samu Castillejo potrebbe dire addio al Milan proprio in queste ore. Il giocatore non è andato nemmeno in panchina nella sfida di domenica contro la Juventus.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Leggo, il duello per contenderselo sarebbe tra Cagliari e Sampdoria: entrambe le squadre cercano rinforzi a centrocampo.