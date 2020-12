Calciomercato Milan, addio Szoboszlai: oggi la firma con il nuovo club

Tutto fatto: Dominik Szoboszlai tra poche ore diventerà un nuovo giocatore del Lipsia. Operazione sinergica da parte della Red Bull che trasferisce così il talento del Salisburgo all’altra società marchiata dal Toro Rosso e che milita in Bundesliga.

Una notizia negativa per il Milan che aveva in pugno Szoboszlai prima della conferma di Pioli quando ancora Rangnick sembrava il più papabile a subentrare.

Here-we-go confirmed ✔️

Here’s the agent of Szoboszlai, Mátyás Esterházy, spotted in Budapest airport this morning.

Today is the day for Dominik Szoboszlai joining RB Leipzig – medicals expected on next hours. ✈️⚪️🔴 #transfers #Szoboszlai pic.twitter.com/34a0LwntQr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2020