Calciomercato Milan, dialogo aperto con la Roma: loro due sul piatto, tutte le novità

Calciomercato Milan, aperto il dialogo con la Roma per trovare una quadra nello scambio tra Abraham e Saelemaekers. Ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Guidi, il calciomercato Milan ha aperto i dialoghi con la Roma per cercare una soluzione alla situazione relativa a Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers.

Con la Roma il Milan ha in ballo Abraham e Saelemaekers. Le due società stanno discutendo della possibilità di rendere i trasferimenti definitivi. Ora o più probabilmente in estate. Anche qui, però, va trovata l’intesa.