Calciomercato Milan, abbondanza portieri: qualcuno saluta a gennaio?

In vista del prossimo calciomercato il Milan dovrà fare qualche valutazione sul capitolo portieri. Al momento sono in cinque

Poco più di un mese al via del calciomercato ed il Milan comincia già a pensare alle prime mosse. Diverse valutazioni andranno fatte anche in uscita con diversi esuberi da piazzare per alleggerire la rosa. In questo senso si ragiona anche sul lato portieri.

Con i rientri di Maignan e Plizzari al momento in rosa ci sono 5 estremi difensori. Decisamente troppi. Il francese è ovviamente il titolare, Tatarusanu ha confermato il suo ruolo da vice. Uno tra Mirante, Plizzari e Jungdal è dunque di troppo. Il danese potrà retrocedere in Primavera, dove però si punta a far alternare Desplanches e Pseftis. Per lui un prestito potrebbe essere l’ideale. Così come per Plizzari, altro indiziato a lasciare Milanello dato che Mirante è appena stato acquistato.