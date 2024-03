Calciomercato Milan, Giroud al passo d’addio: 7 eredi sulla lista di Furlani. PRO e CONTRO nome per nome

Calciomercato Milan, Giroud al passo d’addio: 7 eredi sulla lista di Furlani. PRO e CONTRO sui nomi che potrebbero sostituire il francese

Le strade tra Olivier Giroud e il Milan, con tutta probabilità, si separeranno al termine di questa stagione. L’attaccante francese non rinnoverà il contratto in scadenza con il club rossonero e si unirà ai Los Angeles FC a parametro zero: contratto fino a dicembre 2025, restano da limare gli ultimi dettagli verso la chiusura definitiva. La dirigenza del Diavolo, dunque, deve pianificare quelle che saranno le mosse in attacco per sostituire il suo numero 9: 7 eredi nella lista di Furlani, ecco i pro e i contro nome per nome.

Jonathan David

Il nome di Jonathan David è da tempo al centro dei radar del Milan. Già dalla scorsa estate, infatti, i rossoneri hanno sondato il terreno per l’attaccante del Lille, salvo poi virare sulla candidatura in extremis di Luka Jovic. PRO: il calciatore canadese è in scadenza di contratto a giugno 2025, dunque in estate potrebbe lasciare il club francese ad un prezzo di saldo (per intendersi, si può scendere dalla richiesta iniziale di 35/40 milioni di euro). Inoltre, il giocatore ha già strizzato l’occhio ad un eventuale passaggio in rossonero: «Quando sei giovane, questi sono i club che guardi, quelli sono i club a cui pensi. È lusinghiero, lo apprezzo». CONTRO: dopo Gent e Lille, David è pronto al salto in una big. Servirebbe un periodo di adattamento al nuovo campionato, al calcio italiano: in più, deve migliorare il suo cinismo sotto porta. Spreca ancora troppo in partita: in sole tre stagioni, infatti, ha sfondato il muro dei 20 gol.

Benjamin Sesko

Scala gerarchie nelle preferenze di Furlani la candidatura di Benjamin Sesko, centravanti in forza al Lipsia. PRO: l’età è certamente dalla parte dell’attaccante. Classe 2003, 20 anni, una carriera che deve ancora sbocciare. Con il suo eventuale acquisto, infatti, il Milan non solo rinforzerebbe il presente, ma metterebbe un mattone importante anche per i prossimi anni. CONTRO: per arrivare a Sesko, però, l’ostacolo principale è rappresentato dal muro alzato dal Lipsia. Per lasciarlo partire, il club tedesco non scende dalla richiesta di 50 milioni di euro. Un investimento certamente oneroso per i rossoneri: da capire se possibile anche senza un’uscita eccellente.

Joshua Zirkzee

È Joshua Zirkzee (al momento), il primo nome della lista del Milan per potenziare l’attacco che verrà. Rivelazione assoluta di questa stagione col Bologna, l’olandese è diventato il punto di riferimento della squadra di Thiago Motta. PRO: Zirkzee conosce bene il campionato italiano. Ha avuto il suo periodo di adattamento i primi anni, salvo poi prendersi la scena in questa stagione. Giocatore completo, sottoporta ma anche nel cucire gioco abbassando il raggio d’azione. Poi, nonostante l’interesse del Manchester United e la spinosa situazione Bayern Monaco, il 2001 preferirebbe rimanere in Italia. CONTRO: inquadriamo meglio la situazione Bayern. Zirkzee è di proprietà dei bavaresi, i quali hanno un diritto di recompra da 40 milioni di euro. Né il giocatore né lo stesso Bayern sarebbero convinti di questa opzione. Per cui, l’ipotesi più probabile è che chi vuole Zirkzee dovrà bussare alla porta del Bologna con proposte da almeno 60 milioni di euro. Cifra, anche qui, molto alta.

Santiago Gimenez

Un altro nome che intriga il Milan porta a Santiago Gimenez del Feyenoord. PRO: 2001 ma con esperienza già a livello internazionale. Ha giocato e segnato in Champions, in Europa League, è un punto fermo della Nazionale messicana. Poi, non a caso, è ‘sponsorizzato’ da un certo Zlatan Ibrahimovic, che di attaccanti se ne intende… CONTRO: anche in questo caso è la richiesta del Feyenoord a spaventare le pretendenti. 60 milioni di euro, prezzo parecchio alto.

Viktor Gyokeres

Tra le novità per la prossima estate ci sarà sicuramente Viktor Gyokeres, punta centrale dello Sporting Lisbona e autore di 37 gol in questa stagione. PRO: il gradimento del Milan nei confronti dello svedese è molto forte e concreto, così come quello del calciatore che gradirebbe la destinazione milanese. CONTRO: tuttavia, il club portoghese resta in attesa di una chiamata dai rossoneri, i quali avranno il grosso ostacolo rappresentato dalla clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

Serhou Guirassy

Anche Guirassy rimbalza da tempo dalle parti di Milanello. L’attaccante dello Stoccarda poteva essere un’occasione già a gennaio, ma alla fine i rossoneri hanno preferito non intervenire nel reparto avanzato e dare fiducia a Jovic. PRO: Guirassy ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Un’occasione ghiottissima di mercato per il Milan, che potrebbe essere tentato da questa cifra parecchio abbordabile per un giocatore così importante e di prospettiva. CONTRO: al momento Serhou non è in cima alla lista dei desideri di Furlani, la pista appare un po’ fredda. Il desiderio dello Stoccarda è quello di trattenere il proprio giocatore anche nella prossima stagione, per questo motivo potrebbe presto ridiscutere un nuovo accordo. Occhio alla concorrenza poi, Bayern su tutti.

Gonçalo Ramos

L’ultimo nome, infine, porta a Gonçalo Ramos, passato la scorsa estate dal Benfica al Psg. PRO: l’attaccante portoghese è stato proposto al Milan dal suo agente, Jorge Mendes, e può rappresentare una soluzione da tenere in considerazione per l’estate. Solo 9 gol fino a questo momento col Paris: rendimento lontano dalle aspettative, per questo potrebbe partire anche con una formula differente. CONTRO: come per Guirassy, anche Ramos non stuzzica il palato della dirigenza rossonera come primo nome assoluto. Può diventare un candidato col passare dei mesi, ma si vedrà.