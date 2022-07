Calciomercato, l’ex Milan Pessina ai dettagli con il Monza

Calciomercato Monza: il club brianzolo sarebbe a un passo dal chiudere il colpo Pessina, ex Milan, dall’Atalanta. I dettagli

Altro super colpo in arrivo per il Monza. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Adriano Galliani avrebbe chiuso la trattativa per l’arrivo in Brianza di Matteo Pessina. Prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, la formula dell’affare con l’Atalanta, con il calciatore che dovrebbe anche indossare la fascia di capitano della squadra.

Nella giornata di mercoledì dovrebbero esserci le visite mediche, prima della firma sul contratto. Il Monza ha quindi chiuso l’operazione Pessina in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.