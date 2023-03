Kessie, si complica il ritorno in Italia? Le ultime sull’ex Milan

Si complica il ritorno in Italia per l’ex Milan Franck Kessie: l’ivoriano si era proposto all’Inter. Il Barcellona detta le condizioni

Si complica la trattativa tra Inter e Barcellona per il ritorno in Italia di Franck Kessié, ex Milan. L’ivoriano, come riferito dal Corriere dello Sport, si era proposto ai nerazzurri che lo avrebbero prelevato con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto e parte dell’ingaggio pagato dal Barcellona.

I catalani hanno però cambiato le carte in tavola: ora vogliono un obbligo di riscatto da 25-30 milioni di euro oppure uno scambio alla pari con Brozovic.